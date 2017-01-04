В Стамбуле полиция усилила проверки мигрантов из стран Центральной Азии

В Стамбуле полиция усилила проверки мигрантов из стран Центральной Азии. Об этом «Азаттыку» сообщили проживающие в Турции кыргызстанцы.

Согласно информации, проверки участились в стамбульских районах Зейтинбурну и Аксарай, где в основном живут выходцы из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.

Кроме того, в Стамбуле живут около 300 этнических кыргызов из провинции Ван, часть из которых - в районе Зейтинбурну. Также здесь много этнических уйгуров, афганцев и сирийцев.

Напомним, в ночном клубе «Рейна» в Стамбуле в ночь на 1 января произошел теракт. В результате вооруженного нападения погибли 39 человек, 69 получили ранения.

Полиция Турции гражданство подозреваемого официально еще не указывала. Однако турецкие СМИ сообщают, что подозреваемый является гражданином одной из стран Центральной Азии.

Азаттык