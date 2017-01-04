Чем запомнился Год истории и культуры?

Уходящий год был объявлен в Кыргызстане Годом истории и культуры, в этом направлении проведены мероприятия не только национального, но и международного масштаба.

В этом году в Кыргызстане особая активность наблюдалась в сфере культуры. Первый пример этому, оставивший яркий след в кыргызской истории, - Всемирные игры кочевников. По словам наблюдателей, это событие стало самым масштабным культурным событием, привлёкшим внимание не только соседних стран, но и всего мира.

"Если наш народ, молодежь не будут знать историю, то не поймут культуру. Поэтому эти два понятия необходимо рассматривать в единстве. Нынешний год объявлен Годом истории и культуры, и проводимые в его рамках один за другим мероприятия оказали большое влияние на нашу молодежь, народ. Нельзя не отметить Игры кочевников. Особый дух пробудил фестиваль, проведённый на джайлоо Кырчын и городе Чолпон-Ате. Ознакомил с кыргызами весь мир. Многие страны с восхищением смотрели на нас", - отметил глава управления по сохранению и развитию культурного наследия Министерства культуры, информации и туризма Ринат Бакеев.

2016-ый указом президента Алмазбека Атамбаева был объявлен Годом истории и культуры. В связи с этим кыргызское правительство запланировало проведение в этом году 78 культурных мероприятий в республике, в том числе около десяти на международном уровне. Среди них – тысячелетний юбилей тюркского мыслителя, ученого Жусупа Баласагына.

Согласно информации Госдирекции по проведению Года истории и культуры, в честь этого юбилея прошла церемония открытия музея истории тюркского каганата в археологическо-архитектурном комплексе "Бурана", в которой приняли участие не только кыргызстанские ученые, но и известные ученые-кыргызоведы, тюркологи, археологи из-за рубежа.

"В этом году весь тюркский мир отмечал 1000-летний юбилей Жусупа Баласагына. Одним из самых крупномасштабных стало мероприятие, проведенное на родине мыслителя – в Буране. В этом месте, которое расположена в Токмоке, Жусуп Баласагын создал свои масштабные мудрые, гуманистические произведения. Эта местность считалась интеллектуальным центром караханидской эпохи, и, бесспорно, дидактические произведения Баласагына имеют к этому прямое отношение", - сказал народный писатель КР, драматург Султан Раев.

Параллельно с этими историко-культурными мероприятиями, на этот год выпало также столетие Великого Уркуна, занимающего особое место в кыргызской истории. Отмечание самого трагического события в истории кыргызского народа события, в первую очередь, сопровождалось конференциями, продолжившимися презентацией ряда книг, в том числе произведением кандидата филологических наук Гульзады Станалиевой "1916 год в кыргызской прозе", в которой представлен анализ всех литературных произведений об Уркуне.

"В этом году пришло много научно-практической конференций, посвященных Великому Уркуну". Кроме того, установлен специальный памятник. Можно сказать, что этим мы выполнили свой долг перед нашими отцами и дедами. Особое место в рамках отмечания столетия национально-освободительного восстания среди литературных исследований имеет труд Гульзады Станалиевой.

Его можно назвать новым направлением литературного исследования. Раньше подобный анализ был проведён по роману Тологона Касымбекова "Сломанный меч". Труд Гульзады Станалиевой можно называть уникальным, который представляет из себя комплексное исследование освещения темы 1916 года в художественной литературе. Данное произведение будет очень интересно читателю сравнительным анализом освещения темы Уркуна в исторических трудах и художественных произведениях, действительного и художественного отражения", - говорит ученый-историк Кыяс Молдокасымов.

Тема Уркуна привлекла внимание не только литераторов, но и кинематографистов. Кыргызское кино пополнилось новой лентой "Уркун", тысячи зрителей увидели трудности той годины.

"Это большой труд – положить на современный язык тот сложный момент, превратить его в кино огромного влияния. Меня очень впечатлил фильм. Другая молодежь тоже рыдала, смотря этот фильм. Я думаю, что этот фильм можно оценивать как кино еще больше пробуждающее наше гражданское чувство", - говорит Чынгыз Асылбеков.

Таким образом, в рамках Года истории и культуры, последовательно проведены около 80 мероприятий, в том числе 220-летие Тайлак баатыра, этнофестиваль в городе Оше, сказывание эпоса "Манас" без остановки на протяжении 7 дней и ночей. Конечно, особая роль в проведении таких крупных мероприятий принадлежит, в первую очередь, деятелям культуры, говорит народная артистка КР Гульшайыр Садыбакасова:

"Наша страна, даже не обладая признанной в мире мощью, как то экономикой или сельским хозяйством, тем не менее узнается через глубинные корни нашей культуры. В мероприятия этого года было вовлечено беспрецедентное количество участников, начиная от народных артистов и заканчивая молодежью. Мы принимали участие в этих мероприятиях не ради денег или наград, как раньше, а от чистого сердца, от всей души. Поэтому в новый год деятели культуры вступают со светлыми лицами".

Сопровождался успехами и был плодотворным в этом году и кинематограф, занимающий важное место в кыргызской культуре. Кыргызские ленты участвовали в различных конкурсах за границей и вернулись с наградами. Также Молодежный театр удостоился гран-при на прошедшем в Лондоне конкурсе.

"В этом году было много наград, которыми можно гордиться. Мы считаем все это большими достижениями. Ведь кто достигает успеха, это усиливает последующее творчество. Если в этом году часто выезжали за границу, то в будущем году будет еще больше достижений", - высказал большие надежды актер Бакыт Мукул.

Если не учитывать отдельные недостаточные стороны, если на протяжении многих лет артисты, актеры, поэты жили с ощущением отсутствия поддержки со стороны правительства, то в этом году им стало уделяться большее внимание, говорят наблюдатели. В этом году во всех сферах культуры были проведены один за другим культурные мероприятия, одни обращались к истории, другие носили имиджевый характер.

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си, перевод: gezitter.org