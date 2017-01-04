Медетбеков: Из-за коррупции в паспортной системе снижается имидж Кыргызстана

Подозреваемый в нападении в одном из ночных клубов Стамбула в ночь на 1 января использовал паспорт гражданина Кыргызстана.

Об этом написали турецкие СМИ. Но турецкая власть пока что не дала никаких официальных комментариев относительно кыргызского паспорта террориста. Между тем в социальных сетях распространили образец паспорта Кыргызстана, который, как заявляется, использовал террорист. Регистрационная служба Кыргызстана заявила, что начала расследовать это дело совместно с правоохранительными органами. Госкомитет по нацбезопасности обратился к турецким коллегам и начал следственные мероприятия. В настоящее время турецкие издания со ссылкой на собственные источники, пишут, что совершивший теракт в Стамбуле человек прибыл из Кыргызстана. Задержаны также члены семьи подозреваемого, чье имя в интересах следствия не называется. По словам жены подозреваемого, она вместе с мужем и двумя дочерьми вылетели из Кыргызстана в Стамбул 20 ноября 2016 года. Далее они в поисках работы направились в турецкий город Конья. По ее словам, муж не имеет отношения к террористической группировке "Исламское государство".

Пока что остается неизвестным, каким образом кыргызстанский паспорт попал в руки человека, совершившего теракт. Как сообщила радио "Марал" директор Департамента регистрация населения и актов гражданского состояния ГРС Махабат Пратова, по данному факту начаты оперативно-следственные мероприятия.

"В настоящее время по поручению председателя ГРС Тайырбека Сарпашева создана специальная рабочая группа по паспорту гражданина, подозреваемого в теракте в Стамбуле. В ближайшее время мы уточним эту информацию. Специальная группа отправилась по адресу паспорта, который, как считается, использовал подозреваемый. Позже сообщим более полную информацию".

Это не первое явление, когда в скандальных событиях в Турции замешан кыргызский паспорт. До этого происходило несколько подобных фактов. Это одно из свидетельств обострения коррупционной ситуации в стране, считает эксперт по вопросам безопасности Артур Медетбеков.

"К этому приводит укоренение коррупции в госорганах. Но это необходимо глубоко расследовать. Если действительно будет выявлено, что кыргызская сторона выдала тот паспорт, то тогда необходимо привлечь к соответствующей ответственности. В Регистрационной службе необходимо провести полную проверку. Ведь из-за подобных фактов снижается имидж Кыргызстана в глазах международного сообщества. Также из-за легкости получения паспорта в самом Кыргызстане тоже может усилиться угроза терроризма".

Ранее телеканал CNN Turk со ссылкой на информацию турецких правоохранительных органов, сообщил, что напавший человек может являться гражданином Кыргызстана или Узбекистана. После этого была опубликована фотография подозреваемого. Но этот человек сам обратился в полицию, заявил, что является казахстанским предпринимателем. Не прошло много времени, как турецкие издания опубликовали фото подозреваемого уйгурской национальности, написав, что он прибыл из Кыргызстана. В настоящее время эксперты также высказывают предположение, что гражданин уйгурской национальности мог отправиться в Турцию по поддельному паспорту гражданина Кыргызстана. По словам эксперта Артура Медетбековаа, терроризм не имеет национальной принадлежности и ни одна страна не может считать себя обезопасенной от угрозы терроризма. В результате теракта, совершенного в новогодний вечер в Стамбуле, погибло 39 человек, пострадали около 100. Одетый Дедом Морозом человек убил охранников ночного клуба, проник внутрь здания, в котором праздновали около 800 человек. После 7-минутной стрельбы террорист сменил одежду и скрылся. Стрельба велась из автомата Калашникова, вследствие чего делается вывод, что террорист был хорошо подготовлен. В настоящее время ответственность за это кровавое событие взяла террористическая группировка "Исламское государство".

Источник: maralfm.kg перевод: gezitter.org