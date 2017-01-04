Закадычный друг Айдара Акаева выступает кандидатом в мэры Бишкека

Нурдина Абдылдаева кандидатом на должность мэра города Бишкека выдвигает оставшаяся в оппозиции фракция "Онугуу-Прогресс".
Нурдин Абдылдаев до этого был депутатом Жогорку Кенеша, губернатором Иссык-Кульской области и закадычным другом Айдара Акаева.
Коалиция большинства снова выдвинула в качестве кандидата на должность мэра Албека Ибраимова. Надеемся, что в этот раз действующий мэр не будет испытывать трудности, понадеявшись на Т9, и без проблем сдаст экзамен по кыргызскому языку.
Выборы бишкекского градоначальника состоятся 11 января 2017 года.
Источник: Fakt.kg, перевод: gezitter.org
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