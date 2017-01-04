Печать

Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 3 Закадычный друг Айдара Акаева выступает кандидатом в мэры Бишкека Нурдина Абдылдаева кандидатом на должность мэра города Бишкека выдвигает оставшаяся в оппозиции фракция "Онугуу-Прогресс". Нурдин Абдылдаев до этого был депутатом Жогорку Кенеша, губернатором Иссык-Кульской области и закадычным другом Айдара Акаева. Коалиция большинства снова выдвинула в качестве кандидата на должность мэра Албека Ибраимова. Надеемся, что в этот раз действующий мэр не будет испытывать трудности, понадеявшись на Т9, и без проблем сдаст экзамен по кыргызскому языку. Выборы бишкекского градоначальника состоятся 11 января 2017 года. Источник: Fakt.kg, перевод: gezitter.org Добавить комментарий