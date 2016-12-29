В Бишкеке состоялась президентская новогодняя елка для детей - фото

“Для родителей нет ничего дороже детей”, - сказал А.Атамбаев.

Бишкек, “Саясат.kg”. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 29 декабря, принял участие в новогоднем представлении для детей, прошедшем в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

На мероприятие были приглашены 1100 детей школьного возраста из всех регионов страны, среди которых отличники учебы, победители олимпиад, международных конкурсов и турниров, воспитанники детских домов, а также дети сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Детям было показано новогоднее представление, подготовленное воспитанниками Народного образцового хореографического ансамбля “Шаттык” и других детских танцевальных коллективов.

В своем выступлении А.Атамбаев отметил, что всегда волнуется, когда выступает перед детьми в канун Нового года, вспоминает свои детские годы.

По словам главы государства, страна сумела встать на устойчивый путь развития, потому что все делается ради детей, ради будущего. “Для родителей нет ничего дороже детей”, - сказал А.Атамбаев.

Касаясь новогоднего представления, позволившего зрителям «попутешествовать» в разные страны, глава государства подчеркнул важность изучения иностранных языков. “Вы обязательно посетите эти страны, когда вырастите. Поэтому вы должны уже сейчас начинать изучать языки, и знать как можно больше языков”, - посоветовал он.

Президент отметил, что нужно уважать все народы, знать все культуры. Чем больше народов, чем больше красок, тем прекраснее и разнообразнее наш мир.

“Никогда не теряйте свою надежду. Надо знать, что за мечту надо бороться. Если у вас есть мечта, нужно идти к ней, несмотря ни на что, и в итоге вы достигните ее, - сказал Алмазбек Атамбаев. - Вера в чудо должна жить в каждом сердце, и надо стараться никогда не убивать эту веру”.

Президент отметил, что вчера своим Указом наградил трех граждан медалями “Данк”. “Потому что это люди, которые показывают нам всем как надо жить”, - сказал Алмазбек Атамбаев.

Один из этих людей, по словам главы государства, несмотря на ограниченные возможности здоровья, обеспечивает работой других людей, второй – не может ходить, но трудится и кормит своих детей. Третья девушка, несмотря на отсутствие ног, побеждает на различных конкурсах по всему миру. “И наши дети должны учиться бороться с трудностями. Жизнь воспитывает нас на трудностях”, - сказал Алмазбек Атамбаев.

По окончанию новогоднего спектакля президент Алмазбек Атамбаев поздравил детей с наступающим Новым годом и пожелал им здоровья, счастья и успехов в учебе.

По окончанию мероприятия детям были вручены подарки от имени президента Кыргызской Республики.