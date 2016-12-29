Член ЦИК оказалась в списке злостных неплательщиков за отопление
Список злостных неплательщиков за отоплению и горячую воду по Бишкеку возглавляет Джилкичиева Елена Джусуповна, которая, живя в квартире, задолжала 45,2 тыс. сомов. Джилкичиева является членом ЦИК. Она прошла в Центризбирком по квоте фракции "Республика - Ата Журт".
Всего в списке должников, которые задолжали более 30 тыс. сомов "Бишкектеплосети" - 18 человек. Долг 18 владельцев недвижимости приближается к миллиону сомов.
С некоторыми из них энергокомпания судится давно. Так, по данным Верховного суда, с Ракымжаном Мамыткановым по взысканию задолженностей энергокомпания судится с мая 2016 года. На сегодняшний день хозяин квартиры должен 109,6 тыс. сомов. С Жамилей Таштановой "Бишкектеплосеть" судится с 2015 года. Женщина должна уже 82,6 тыс. сомов.
"Во избежание дальнейшего роста задолженности ОАО "Бишкектеплосеть" планирует произвести отключение данных абонентов после Нового года, так как на имеющиеся судебные решения они не реагируют", - прокомментировали в организации.
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