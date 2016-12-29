У "Мисс Кыргызстана-2013" Жибек - рак, у нее маленький сын. Нужна помощь!

Нужна помощь "Мисс Кыргызстана-2013" 21-летней Жибек Нукеевой со злокачественной опухолью кости.

В редакцию Zanoza.kg прислали письмо девушки. Приводим его полностью.

"Дорогой мой Ангел!

Меня зовут Жибек. Мне 21 год. Я мама чудесного четырехмесячного малыша Имана. Мы живем в Бишкеке в Кыргызской Республике. Я пишу это письмо с просьбой о помощи. Рождество и Новый год - время надежды, мечтаний и чудес.

Моя история коротка, время играет не в мою пользу. Все началось в сентябре 2016 года, когда я была на 7-м месяце беременности и обычный прием у врача превратился в кошмар. Мне поставили диагноз "хондросаркома тазобедренной кости третьей степени". Нетипичный рак для 21-летней, который агрессивно увеличивался. Я не верила тому, что происходит со мной. Врачи порекомендовали провести кесарево сечение как можно скорее.



Я не забуду тот момент бескрайнего счастья, когда я увидела своего сыночка, и горечь, когда нас разлучили. Имана забрали в реанимацию, а меня увезли в онкологическую клинику. Нас разлучили на два месяца. Сказать, что эти два месяца были сложными - ничего не сказать: больница, химиотерапия, перепады настроения, не очень утешительные прогнозы врачей, увеличение рака, но я каждый раз ждала встречу с Иманом.

При встрече он зажигает во мне надежду, дает мне силы и стимул бороться, несмотря ни на что. Никакими словами не описать, как я люблю этого человечка и как болит мое сердце от мысли, что я его оставлю, что он останется без своей мамочки.

Я прошла два курса химиотерапии, но она оказалась неэффективной, опухоль продолжает расти. В надежде, что за границей есть возможность вылечиться, родные меня повезли в Турцию, в онкологическую клинику "Анадолу", но там выяснилось, что опухоль очень большая и операцию делать нельзя. Единственным для меня вариантом остается прохождение протонной терапии.

К сожалению, в Кыргызстане нет такой возможности, самый близкий и приемлемый вариант - Центр протонной терапии в Праге, Чехия. Согласно информации, предоставленной центром, стоимость терапии составит 80 тысяч евро. Даже несмотря на то что мои родные пытаются помочь, к сожалению, очень сложно собрать такие средства в нужный срок.

У "Мисс Кыргызстана-2013" Жибек - рак, у нее маленький сын. Нужна помощь!

В связи с чем я прошу вашей помощи и поддержки. У меня только одна мечта: быть рядом с Иманом настолько долго, насколько я смогу. И я надеюсь, что моя мечта сбудется.

Вне зависимости от размера вашей помощи, я благодарна вам. С Рождеством и с Новым годом! Пусть все дети, где бы они ни находились в это Рождество, были со своими мамами, укутанные их любовью и заботой!"

Сестра Жибек открыла счета в платежных терминалах:

начисление по Кыргызстану с платежных терминалов "Эльсом" на номер: 0559 18-23-83

начисление с Казахстана с платежных терминалов Qiwi киви на номер: +996 559 18-23-83

начисление с любой точки мира через Visa Qiwi Wallet на номер: +996 559 18-23-83



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