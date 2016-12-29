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Избитая в Турции молодая кыргызстанка в коматозном состоянии находится в больнице

Молодая кыргызстанка впала в кому в турецком городе Анталье.

Об этом «Азаттыку» сообщили живущие в Турции граждане Кыргызстана.

 

Сообщается, что родители 21-летней девушки и живущая в России сестра узнали ее по фотографиям в прессе. Она работала в России, затем поехала в Турцию.

 

Родители планируют в ближайшие дни вылететь в Турцию.

 

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

 

Кыргызстанку в тяжелом состоянии обнаружили в горной местности два дня назад и поместили в больницу. По некоторым данным, ее сильно избили и выбросили из машины. При себе она не имела документов, поэтому полиция не могла сразу установить ее личность.

 


Азаттык

           

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