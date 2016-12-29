Избитая в Турции молодая кыргызстанка в коматозном состоянии находится в больнице

Молодая кыргызстанка впала в кому в турецком городе Анталье.
Об этом «Азаттыку» сообщили живущие в Турции граждане Кыргызстана.
Сообщается, что родители 21-летней девушки и живущая в России сестра узнали ее по фотографиям в прессе. Она работала в России, затем поехала в Турцию.
Родители планируют в ближайшие дни вылететь в Турцию.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Кыргызстанку в тяжелом состоянии обнаружили в горной местности два дня назад и поместили в больницу. По некоторым данным, ее сильно избили и выбросили из машины. При себе она не имела документов, поэтому полиция не могла сразу установить ее личность.
Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!