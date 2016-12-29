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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 3 Избитая в Турции молодая кыргызстанка в коматозном состоянии находится в больнице Молодая кыргызстанка впала в кому в турецком городе Анталье. Об этом «Азаттыку» сообщили живущие в Турции граждане Кыргызстана. Сообщается, что родители 21-летней девушки и живущая в России сестра узнали ее по фотографиям в прессе. Она работала в России, затем поехала в Турцию. Родители планируют в ближайшие дни вылететь в Турцию. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Кыргызстанку в тяжелом состоянии обнаружили в горной местности два дня назад и поместили в больницу. По некоторым данным, ее сильно избили и выбросили из машины. При себе она не имела документов, поэтому полиция не могла сразу установить ее личность.

Азаттык Добавить комментарий