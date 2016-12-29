Атамбаев: Кыргызстан будет богатой страной, я это в этом году понял

«Дай бог, Кыргызстан будет богатой страной, я это в этом году понял», - сказал Алмазбек Атамбаев на президентской елке в Бишкеке.
«Изучайте много языков», - сказал глава государства, обращаясь к детям.
Атамбаев сказал и Новый год, и Нооруз – праздники солнца. Также президент призвал не слушать тех, кто призывает не праздновать Новый год.
«Вера в новый год должна жить всегда. Я вчера трех человек наградил медалью «Данк». Вот один может только лежать, но он кормит своих детей. Наши дети должны уметь бороться с любыми трудностями», - сказал он.
Президент также сказал, что сфере образования уделяется большое внимание - в нее направляется 25% бюджета.
Азаттык
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