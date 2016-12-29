Журналиста, задержанного в России, обвиняют в неподчинении полиции

В отношении корреспондента телеканала "Дождь" Василия Полонского, задержанного ночью во время съемки материала о вырубке лесопарка Кусково, составлен протокол о неподчинении требованию сотрудников полиции.
Об этом сообщает портал "ОВД-Инфо".
Суд по этому делу должен состояться в четверг. Журналист находится в ОВД "Вешняки"
Ранее сообщалось, что в Кусково задержали 12 защитников парка. Их доставили в то же отделении полиции.
В ночь на четверг стали появляться сообщения о вырубке деревьев в лесопарке Кусково. Территорию, на которой ведутся работы, оцепила полиция.
Часть парка планируется вырубить для строительство шестиполосной автодороги – Северо-Восточной хорды. В сентябре суд признал законность этого плана. Противники застройки настаивают, что она приведет к уничтожению 20 гектаров леса и нарушению экологического баланса в районе Вешняки.
Азаттык
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