Бабанов высказал свое мнение относительно зарплаты Кулматова

Народный избранник Омурбек Бабанов на пресс-конференции дал комментарии по поводу зарплаты главы Кыргызско-Российского фонда развития Кубанычбека Кулматова:

- Сотрудники каждого учреждения должны получать достаточную зарплату, потому что это создает предпосылки для преодоления коррупции.

Как добавил нардеп, он сам получает зарплату в размере 35 тысяч сомов, дополнительно 40 тысяч сомов на служебные поездки. Бабанов заметил, что вместо того чтобы критиковать работу правительства, необходимо думать о повышении размера зарплаты. В пример он привел Сингапур, где государственные служащие получают зарплату до 40 тысяч долларов. Поэтому необходимо придавать значение эффективности работы чиновников.

Напомним, ранее информация о размере зарплаты руководителя Кыргызско-Российского фонда развития Кубанычбека Кулматова, составляющей 15 тысяч долларов, вызвала в обществе активные дискуссии.

Источник: maralfm.kg