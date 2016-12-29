Когда же кыргызский народ избавится от рабства?

Становится не по себе от сплошного беспорядка в нашей стране, абсолютного отсутствия ответственности на ветвях власти, которые подвели Кыргызстан к провалу.

Вот почему каждого заставляет задуматься, заботит необходимость безотлагательного проведения конституционных или других реформ, вместе с тем поднятия экономики страны, как и в других государствах, повышения уровня жизни населения, доведения хотя бы до минимального стандарта оказание услуг в здравоохранении, образовании, культуре.

Как говорится, без культуры жизнь была бы ошибкой, действительно, нам никогда не следует забывать, что без развития культуры, образования, здравоохранения не поднимется ни уровень жизни, ни авторитет и репутация. Отчетливо заметно, проводимая в последнее время политика никого не удовлетворяет. В чем главная причина этого?

Наверняка вы заметили, как президенты сами раньше давали твердые обещания, но вместо поступательного проведения в Кыргызстане крупных реформ, а следом за этим сразу совершения кардинальных изменений, стали ограничиваться только решением мелочных повседневных вопросов.

К примеру, изображают видимость повышения размера пенсии, лишь слегка ее приподняв. К зарплатам учителей добавляют ничего не решающие копейки, но говорят о добавках. Это само по себе не то дело, которое должны выполнять президенты! Это всего лишь было повседневной работой правительства.



Какими значительными делами подобало бы заняться президентам вместо этого? Прежде всего, сами президенты сильно обещали судебную реформу, но она осталась лежать на полдороге. Что скрывать, эта сфера очень сильно погрязла в трясине коррупции. Не дали подойти близко к судейству молодым и чистым специалистам, силам, ведь поскольку они не дают соответствующих денег (взятки), то привычно остаются за бортом. Точно такое плачевное положение и в правоохранительных органах.

Кроме того, в самую первую очередь мы аграрная страна. Поэтому реформа в сельской местности – необходимость сегодняшнего дня, макроэкономику надо начинать с микроэкономики! А для этого макроэкономические показатели необходимо начать в селах. Как дорога во Вселенную начинается с села, так и формировать бюджет надо с айыл окмоту, тогда будут своевременно разрешены проблемы населения на местах, в государстве уменьшатся нерешенные проблемы. Вдобавок к этому, если на местах построим много больших и малых перерабатывающих сырье (хлопок, зерно, мясо) предприятий, и если все большие и маленькие проекты будут осваиваться органами местного самоуправления, предлагаться ими, проходить осмотр, то мы от этого реально бы выиграли.

Также благодаря этому на местах создались бы тысячи рабочих мест. Следом за этим благодаря крупным кооперациям мы быстро приспособились бы к мировой интеграции. В принципе упразднилась бы вертикаль власти, не несущая никакой ответственности, и мы бы обрезали в корне циничную коррупцию, пустившую и обволакивающую нас 25 лет.

Быстрой реализации таких благородных целей препятствует политическая коррупция! Зачем скрывать? Смотрите. В Кыргызстане партии СДПК, «Ата Мекен», «Республика – Ата Журт», «Кыргызстан», «Бир бол», «Онугуу – Прогресс» поделили между собой отрасли и заняты личными интересами. Все они в коалиции-оппозиции в прошлых созывах изображали видимость принципиальность по некоторым вопросам. А сегодняшние перешли к подхалимажу перед властью. Где они находят, хвалятся неизвестными критериями? Не проходит 6-7 месяцев, по причине «оказался вором, конченным негодяем, гальдирбаем, алкашом» за 25 лет сменили 28 правительств. Есть у нас случаи, когда одного и того же мерзавца ставят снова и снова. Распоряжаться им как хочется или, веля распоряжаться – это от неприязни или от скуки? В общем, им не надоедает беспрерывно обновлять правительство. И как нам развиваться?

«Биография» считающегося основным законом страны, принятого республиканского бюджета доказывает неблаговидные дела власти, безответственность и показывает, в какой степени безграмотна. По закону бюджет составляет, готовит правительство и постановлением передает на рассмотрение Жогорку Кенеша к 1 сентября каждого года. Законопроект «О республиканском бюджете на 2016 год и прогнозах на 2017-2018 годы Кыргызской Республики» правительство предложило 19 декабря 2015 года, а 24 декабря 2015 года был принят Жогорку Кенешем, подписан президентом 31 декабря, вступил в силу. И в этом году в принятии бюджета 2017 года повторилось такое же явление. В итоге закон стал не решающим судьбу государства документом, а оставляет чувство простой бессодержательной бумаги. Таково отношение власти к документу, определяющему судьбу государства. Составленный без соблюдения никаких правил законов, принятый без соблюдения никаких правил этот закон не решит никаких проблем государства. Что это поясняет? Как в прошедшие годы ничего не ожидалось, так в государстве ничего не ожидается, неизвестны работы для выполнения! Не отмечены никакие направления. Все это открыло дорогу коррупции.

Например, 13.10.2015 года Т. Сариев подписал приказ (№508-р) о проведении тендера на строительство дороги «Балыкчы - Чолпон-Ата - Корумду». Сумма тендера превысила 8 (восемь) млрд сомов. А в рассмотренном правительстве, утвержденном Жогорку Кенеше, подписанном президенте бюджете на 2016 год нет проекта строительства дороги Балыкчы – Чолпон-Ата – Корумду». Объявили открытый тендер на несуществующий проект, не указанный в основном законе страны «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2016 год и прогнозах на 2017-2018 годы». Потраченные средства на дорогу и действия по реализации проекта показали, в какой степени коррумпирована власть.

На данном этапе бедолага-народ не стал источником власти, как было в прежние времена. И в советскую эпоху все финансы составлялись снизу. Республиканский бюджет вообще не получал никаких отчислений с села. Наоборот, республиканский бюджет обеспечивал достаточными субсидиями и дотациями хозяйства в зависимости от финансового положения, с целью обеспечения минимального стандарта условий жизни, для социальных гарантий практически на всех уровнях. У руководства хозяйства, района не было ограничений в финансовой самостоятельности и других вопросах. Успех этой местности был привязан к руководству хозяйства и района. Поэтому они были образованными, работали днем и ночью. По результатам труда их авторитет и уважение были намного выше, чем у депутата, министра в сегодняшней вертикали власти. Главное, элита, кадровая политика в служении народу не была привязана к решению проблем местности.

Сейчас вертикаль власти усилилась, власть местного самоуправления превратилась в формальность, не получила никакой самостоятельности. Население осталось со своими проблемами. Не осталось стороны, к которой обращаются с проблемами и заставляет их решать. Из года в год нагромождаются нерешенные проблемы. Группа депутатов, избранная ничтожной частью населения, идет за своими личными интересами, постоянно обновляет правительство, исходя из собственной необходимости, окончательно погрязла в политической коррупции. Не осталось чиновника, думающего и боящегося согрешить перед простым народом.

Население мучается, жаждет улучшений, вынужденно сидит молча. А гальдирбайская власть воспринимает это как уважение, что само по себе настоящая глупость. Иначе вот, сидим у истоков воды и нуждаемся в воде! Не решаемый в течение 25 лет пограничный вопрос. Это уму непостижимая вещь. Мы, Кыргызстан, сами являемся источником энергетики, и покупаем электроэнергию у соседнего Казахстана, Узбекистана, Таджикистана по мировым ценам. И о какой независимости вы говорите!

Не следовало поддаваться уговорам окружения президента, сидеть годами в ожидании, а срочно надо было совершить настоящую конституционную реформу! Если в соответствии с этим президент сам возглавил бы кыргызское правительство, взял обязательство на себя напрямую отвечать за все большие и малые работы в стране, то Кыргызстан не оказался бы в сегодняшнем положении. В итоге за 25 лет мы создали такую систему правления, где никто ни за что не отвечает, президенты еще до избрания и в последующем бегут от ответственности, проводят время, обманывают народ ложью.

Далее, депутаты Жогорку Кенеша должны избираться от партий, но кандидаты должны отбираться в округах и избираться только в округах! Только тогда появится предпосылка для взаимного и скорого сближения народа и власти. Важные большие и маленькие проблемы решаются очень быстро только на местах. В противном случае мы совсем не избавимся от взаимного противоборства, постоянной напряженности политической ситуации. Следовательно, наша страна не успокоится, и из-за этого мы не разовьемся!

Как говорят некоторые граждане, неравнодушно глядящие на будущее Кыргызстана, во времена Усубалиева в 1960-1985 годах в кыргызском государстве не было кадров одного поколения, способных поднять ношу государства. Теперь вдобавок к этому появилось поколение с деформированным в 1990-2016 годах нравом, характером, менталитетом, и вообще, отношением к обществу, управлению государством. Сейчас для кыргызстанцев очень актуально сказанное И. Раззаковым «если я буду чистым, ты будешь чистым, то и общество будет чистым». Высказываются мысли: «Скорое улучшение Кыргызстана, или постоянное погружение в кризис, ухудшение жизни происходит из-за недальновидной политики сидящих на вершине власти людей (связано с 200-500 лицами из элиты). Это они определяют сегодня политику Кыргызстана, как бы мы их ни назвали (например, элита Кыргызстана, имеющие разум и совесть, уважаемые, мошенники, коррупционеры, косноязычные, гальдирбаи, взяточники, предприниматели).

Как сказано в начале, осуществление приватизации диким способом, хаос в экономической политике, коррумпированность власти с головы вниз позволили малой горстке жуликов разграбить общественную собственность и очень быстро обогатиться. В результате установилось положение «кто завладел, тот управляет», и соответственно, в Кыргызстане создалось государство олигархов, авторитетов, мошенников, гальдирбаев, взяточников. Все их цели оказались по одну сторону, оппозиционное мнение - без влияния, власть превратилась в оглохшую фальшь. Оппозиционная деятельность осталась написанной только в Конституции, в итоге перестали работать другие политические методы кроме подхалимства. В доказательство этого сказанное журналистом Бейшенбеком Бекешевым: «Но сейчас мои глаза увидели одну другую горькую правду. Она (власть) оказалась нам не отцом. Оказалась отчимом. Такие как я никогда не станут своими. Хотя ты снова и снова, тыча в глаза, показываешь происходящую безграмотность в работе, бесхозяйственность, проедание, воровство, но тебя не слушают, и самого тебя не считают за былинку. Напротив, оказывается, против говорящего они используют меры «зачем ты ковыряешь грязные дела поставленного мной человека?». У него, как выяснилось, есть свои родственники, свои люди. Даже при явном выпирании преступлений своих людей их месяцами, годами не снимают с должностей, держат в тех местах, пока те окончательно не загубят, не проедят. Свои люди специально организуют бегство из тюрьмы отъявленных преступников, даже опозорив этим целиком все государство, весь народ, не привлекаются к наказанию. Не своих людей сажают за разговор по телефону или разговор в распивочной. Свои люди сидят во главе правоохранителей государства, и даже видя, как с тех упали брюки, притворяются, что не видят. Есть ли для нас больший позор, чем финансирование правоохранительных служб, умеющих делать деньги и проедать, но не знающих, что срамятся и каждое их слово доходит до вселенной и становится известным? Диагноз такому правлению кыргыз еще в древности поставил «у правильного бия нет родственников, у держащегося родства бия нет совести». К этому невозможно ничего добавить. Нет совести – делу конец. После ухода двух шайтанов-правителей мы ликовали «пришел глава народа, говорящий о боге». Еще раз удостоверились, что совесть это не принародное чтение намаза. Внутри меня кровоточит мысль, какой будет в дальнейшем судьба горемычного народа с отчимом, да еще с бессовестным отчимом?».

Как говорится в народе «некоторые вступают в политику, чтоб найти себя, а другие вступают, чтоб потерять себя». Называющие себя элитой не знают, что означает служение народу, управление государством. Запутались в мошенничестве, коррупции, гальдирбайстве, головотяпстве, взяточничестве. Привели в полную негодность выдвижение элиты в государстве.

(продолжение следует)

Источник: газета «Майдан.kg» №47 от 28.12.2016/стр.6