Рустам Маманов, экс-депутат, председатель фонда "Улут Жузу": "Бегалы Наргозуев болтал, попивая вино, но увидев меня, чуть не упал со стула"

Бегалы Наргозуев вообще побледнел. Он перепугался, будто увидел смерть...

- Рустам мырза, вы планируете тайно присоединиться к группам, настроенным против власти? В интернете активно обсуждают то, как вы появляетесь в тех местах, где собираются оппозиционеры. Об этом писали и на сайте Бегалы Наргозуева...

- Вчера я направлялся в свой рабочий офис (на пересечении бульвара Эркиндик и улицы Ж. Боконбаева), но по дороге заскочил в магазин "Винный погреб", чтобы купить вино, шампанское для корпоратива. Там сидели Омурбек Текебаев, Равшан Жээнбеков, небезызвестный генерал Омурбек Суваналиев и "уважаемый член" партии "Ак Жол" Бегалы Наргозуев. Последний сидел на почетном месте, с наполненным бокалом вина, о чем-то болтал, но увидев меня, он чуть ли не упал со стула, наверное испугался. Так как я столкнулся с ними случайно, поздоровался со всеми, поздравил с наступающим новым годом, спросил: "Что вы планируете?" Все замолчали. Бегалы Наргозуев вообще побледнел. Он перепугался, будто увидел смерть... Я с ними попрощался, ушел, мол, увидимся в другой день. Все это происходило максимум в течение двух минут. А судя по тому, что пишут на сайте Наргозуева, между ними был серьезный разговор...

Источник: газета "Азия news" №52 от 29.12.2016 / стр. 2