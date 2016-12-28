Три пирожка для туриста, или как потратить деньги ни на что

Пользователи Сети возмущены ценами в буфетах аэропорта «Манас»

Кажется, ничто не может стоить дешево в аэропорту, но совесть иметь все-таки надо. К такому выводу пришли пользователи Facebook, обсуждая пост кыргызстанца, которому не повезло выпить чайку с пирожками в кафе на территории аэропорта «Манас».

«Международный Аэропорт «Манас» – здесь самый дорогой буфет Кыргызстана! 3 пирожка и 3 чашки чая за 390 сом. Просто позор для всего Кыргызстана! Я сам как-то оказался в аэропорту, с собой было всего-то ничего. Не смог перекусить, а надо было ждать несколько часов. Ужасно проголодался. Еще тогда подумал, что будет с людьми, у которых с собой мало денег, и еще если с ними дети малолетние. Совсем обнаглели! Продавцы, конечно, не виноватые. Их начальство в ответе за это!» – поделился он своим возмущением.

Не все поддержали мужчину в комментариях, отметив, что в любом аэропорту какой угодно страны все будет стоить на порядок дороже, приводя в пример казахстанские и турецкие воздушные гавани. Другие напомнили, что аренда территории в аэропорту обходится дорого, что не может не сказываться на цене продуктов, и наконец, отметили, что питаться там или нет – личный выбор каждого.

Другие согласились с тем, что подобная ситуация неприемлема в стране, которая собирается делать ставку на развитие туризма, и что руководство «МАМ» совсем не думает о людях.

Стоит отметить, что жалобы в адрес организации деятельности аэропорта звучат часто. Например, ранее «Вести.kg» публиковали материал о недопустимом поведении таксистов, желающих заполучить себе клиента из числа прилетевших.

«Ну и все-таки, что мешает навести в аэропорту порядок с таксистами? Почему нельзя выставить их хотя бы на улицу? Полчаса наблюдаю, как они откровенно издеваются над прибывшими. Местные их шлют, иностранцы тихо офигевают от такого лица страны», – написал свидетель одной из таких сцен.

Ольга Федорчук

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=43995&Itemid=80