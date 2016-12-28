У президента А. Атамбаева есть друг или младший братишка, в общем, некий баловень по имени Кубанычбек Кулматов.
Этот «азамат-молодец» в любое время занимает «жирные» должности, но имя его озвучивается не сделанными работами, а только шумными скандалами. Этот «упавший с неба» кадр сначала появился в кыргызской элите благодаря апрельскому перевороту 2010 года. Выяснилось, что тогдашний глава правительства А. Атамбаев считал правильным (предоставить) управление считающейся самой жирной сферой в государстве Таможенной службой только живущему в Москве К. Кулматову (говорят, у него было российское гражданство).
Поздней «балованный сынок» президента благодаря властьимущим стал мэром города Бишкека. К сожалению, чувствующий себя пришельцем с другой планеты Кубанычбек мырза, не зная, что такое хозяйственная работа, выслушал множество недовольных нареканий от горожан. Наконец, и его «патрон» принял во внимание критические мнения народа, был вынужден открыто сказать: «Не умеешь работать, сам знай и уходи».
Тем не менее никогда не бросающий своих людей на земле наш президент назначил его после мэрства на еще более жирную должность сопредседателя Кыргызско-Российского фонда развития от кыргызской стороны. Сейчас мы в большинстве не знаем, какую работу выполняет указанный фонд, взявший около 1 млн долларов российских денег. На прошлой неделе депутат ЖК О. Текебаев объявил, что зарплата у того составляет 15 тысяч долларов. Теперь проеденное-пропитое им (К. Кулматовым) будет взвалено на шею простого народа.
Источник: газета «Майдан.kg» №47 от 28.12.2016/стр.2
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