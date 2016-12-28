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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 3 Рустам Маманов пришел на тайное собрание оппозиции, значит, что-то будет Прогуливавшиеся сегодняшним вечером на бульваре Эркиндик заметили, как в одно небольшое малоизвестное французское кафе зашли представители оппозиции Омурбек Суваналиев, Омурбек Текебаев, Бегалы Наргозуев и Равшан Жээнбеков. Прогуливавшиеся сегодняшним вечером на бульваре Эркиндик заметили, как в одно небольшое малоизвестное французское кафе зашли представители оппозиции Омурбек Суваналиев, Омурбек Текебаев, Бегалы Наргозуев и Равшан Жээнбеков. Сразу вслед за ними, озираясь по сторонам, в кафе зашел экс-депутат Рустам Маманов. Прозванный в политической среде "Жириновским" Маманов обладает хорошим нюхом на напасти различного рода. Судя по тому, что Рустам Маманов начал вовлекаться в оппозицию, в ближайшей перспективе грядут перемены. Иначе, Рустам Маманов не приблизился бы к оппозиции. Источник: http://kyrgyztoday.kg Добавить комментарий