В Монголии с 2017 года электроэнергия бесплатная, а у нас?

Китайский мудрец Шань Ян говорил: «Только когда государство, власть взвалят на себя проблемы своего народа, они будут уважаемы и авторитетны».

Сложно сказать, в какой степени авторитетны сегодняшняя власть и государство.

Если толковать согласно высказыванию вышеуказанного мудреца, то разве не мужественный кыргызский народ, который выживает, видя не то что помощь, а вырезание с него семь шкур? На днях один из наших министров говорил об электроэнергии и сообщил: «В Кыргызстане электроэнергия продается по самой низкой цене на территории Средней Азии».

Стоит открыть рот о текущем тяжелом положении, сразу сравнивают с бывшей эпохой Акаева и Бакиева, не сходит с уст власти озвучиваемая доминанта об экс-президентах «по сравнению с ними сейчас, слава богу». Правильно, есть вина у обоих президентов, но ведь мы все свидетели, как сегодняшняя власть, не вылезающая из тоев-праздников, затолкавшая государство по горло в долги, кричит во всех местах «вы живете счастливо».

Но главным обещанием Атамбаева перед президентскими выборами 2011 года, которые он повторял как попугай, было предоставление и обеспечение населения именно по низкой цене этой электроэнергией. Перейдя брод, напротив, обманув народ как малое дитя, он берет по 2 сома 16 тыйынов за потребление больше 700 кВт. Это постановление принял в связи с неспособностью Кыргызстана обеспечить самого себя электроэнергией и импортированием от соседей. Еще вчера власть кричала: «Кыргызстан помимо обеспечения самого себя может продавать и зарубежным странам». Но до сих пор теми же тарифами власть срезает семь шкур с народа.

Вывод о лживости сказанного властью о дешевизне среди государств Средней Азии можно сделать, взглянув на тарифы в соседних странах. Например, в Казахстане средства собираются по дневному и ночному тарифу, в пересчете на наши сомы 1 кВт электроэнергии стоит 1 сом. Но даже если потребитель использует миллион кВт – остается тот же тариф. Особенность – льготы регионам с тяжелыми условиями, а в столице, крупных городах немного дороже. В Узбекистане для населения – 80 тыйынов, а для предприятий подороже.

Много государств в мире с бесплатной электроэнергией: Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Венесуэла, Бутан. Пополнил ряды таких государств и монгольский народ, потомок Чингисхана, премьер-министр Жаргалтулгын Эрдэнэбат заявил, что начиная с 2017 года электроэнергию сделают бесплатной. А наш президент и премьер-министр объезжают земли, пируют, гостят.

«Каганат»

Источник: газета «Майдан.kg» №47 от 28.12.2016/стр.2