Неподъемный груз уловок Сарпашева?

Комитет Жогорку Кенеша по обороне и безопасности не принял новый электронный паспорт Сарпашева.

Председатель комитета Аскарбек Шадиев предложил отвергнуть проект, депутаты его поддержали, сделали вывод, что электронный паспорт Сарпашева без национальности является «просто новым способом сбора денег». Депутаты резко раскритиковали СДПКовца Дастана Бекешева за инициативу принять именно этот проект.

Депутат Аскарбек Шадиев назвал внедрение электронного паспорта «откровенным бизнесом Государственной регистрационной службы». Шадиев выразил мнение: «Почему этот проект поднимает народный представитель? Если завтра вскроется большая ошибочность в этом отношении, то отговорка правительства наготове, оно не ответит. Когда прекратят такую заинтересованность депутаты парламента?». Мнение Шадиева поддержал также депутат Иманалиев.

По мнению народного представителя Иманалиева: «Если раздача указанных паспортов народу будет бесплатной, то пусть реализуется. А если для получения паспорта требуется помимо старого паспорта сбор еще разных нужных документов и оплата других денег, то этот проект не нужен». На самом деле представляется, что в части делать деньги Сарпашев никого не пропустит вперед себя. Только на днях закончил продажу автомобильных номеров с похожими цифрами, и уже во второй раз выпустил новые номера со словами: «Кыргызстану нужные новые транзитные номера».

Ввел биометрику, якобы потерял ее флешку, на выборах вольничали с Шайлдабековой, сослужил верную службу своему президенту. Коротко говоря, груз уловок Дуйшекеевича стал неподъемным. «Чьи, чьи времена?» - во времена СДПК Тайырбек Сарпашев куролесит, как ему хочется.

Источник: газета «Майдан.kg» №47 от 28.12.2016/стр.3