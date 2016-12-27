Глава КТРК Илим Карыпбеков извинился перед гардеробщицей в "Белом доме"

"Во-первых, я ранее не видел когда сдавал свои вещи, в платке она или без него, не знал читает ли она намаз, не знал, что зарплата у нее в 6300 сомов"

Глава КТРК Илим Карыпбеков извинился перед гардеробщицей в "Белом доме" за пост в соцсети, после которого женщину чуть не уволили. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Напомним, он пожаловался, что ему пришлось брать вещи из гардеробной самостоятельно, поскольку там никого не было. Потом он написал, что ничего не имеет против гардеробщицы (стиль и орфография автора сохранены, - прим. Zanoza).

"Во-первых, я ранее не видел когда сдавал свои вещи, в платке она или без него, не знал читает ли она намаз, не знал, что зарплата у нее в 6300 сомов. Во вторых, против данной женщины из гардероба я не говорил ни слово плохого и не оскорблял ее. Я указал, что на месте нет никого и то, что вещи можем взять самостоятельно. Все спрашивают у меня причину этого поста. Подумав я пришел в выводу, что в парламент КР большое количество людей, и не все они такие честные как эта женщина. Кто даст гарантию, что кто-то не заберет чужие вещи. А женщину потом заставят платить за это. Разве это хорошо?. В третьих, надо было сначала уточнить информацию у соответствующих работников, увольняют ли гардеробщицу или нет. Мне доложили, что ее никто не увольняет. В четвертых, я человек и она человек и считаю, что все мы должны выполнять свои обязанности четко. В пятых, если я как-то обидел этого человека своим сообщением в Сети, то прошу у нее извинение", - заключил Карыпбеков.

URL: http://zanoza.kg/349972