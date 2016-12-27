           
Подробности
Общество
Просмотров: 2

Рабочая группа Совета обороны признало работу Минтруда и соцразвития по демонтажу коррупционных рисков удовлетворительной

Рабочая группа Совета обороны акцентировало внимание на недостаточную работу по двум зонам коррупционных рисков “Работа с безработными гражданами” и “Выплата денежных пособий и компенсаций”.

 

Бишкек, “Саясат.kg”. На заседании Рабочей группы Совета обороны КР рассмотрен ход исполнения плана антикоррупционных мероприятий в Министерстве труда и социального развития. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

 

В ходе заседания Рабочая группа Совета обороны акцентировало внимание на недостаточную работу по двум зонам коррупционных рисков “Работа с безработными гражданами” и “Выплата денежных пособий и компенсаций”.

 

Кроме этого, Генеральной прокуратурой республики на имя министра ведомства внесено представление об устранении нарушений нормативного правового акта в сфере противодействия коррупции, а также внесено предложение о рассмотрении вопроса дисциплинарной ответственности должностных лиц министерства, в связи с непринятием должных мер по исполнению антикоррупционного плана.

 

Также, для полной минимизации выявленных коррупционных рисков в ведомстве Министерству поручено обеспечить контроль за своевременным и качественным исполнением плана.

 

В месте с тем, Рабочая группа Совета обороны признало работу министерства по демонтажу коррупционных рисков удовлетворительной.

           
Темы:

Статьи по теме:

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить