Рабочая группа Совета обороны признало работу Минтруда и соцразвития по демонтажу коррупционных рисков удовлетворительной

Рабочая группа Совета обороны акцентировало внимание на недостаточную работу по двум зонам коррупционных рисков “Работа с безработными гражданами” и “Выплата денежных пособий и компенсаций”.

Бишкек, “Саясат.kg”. На заседании Рабочей группы Совета обороны КР рассмотрен ход исполнения плана антикоррупционных мероприятий в Министерстве труда и социального развития. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе заседания Рабочая группа Совета обороны акцентировало внимание на недостаточную работу по двум зонам коррупционных рисков “Работа с безработными гражданами” и “Выплата денежных пособий и компенсаций”.

Кроме этого, Генеральной прокуратурой республики на имя министра ведомства внесено представление об устранении нарушений нормативного правового акта в сфере противодействия коррупции, а также внесено предложение о рассмотрении вопроса дисциплинарной ответственности должностных лиц министерства, в связи с непринятием должных мер по исполнению антикоррупционного плана.

Также, для полной минимизации выявленных коррупционных рисков в ведомстве Министерству поручено обеспечить контроль за своевременным и качественным исполнением плана.

В месте с тем, Рабочая группа Совета обороны признало работу министерства по демонтажу коррупционных рисков удовлетворительной.