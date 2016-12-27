Рабочая группа Совета обороны признало работу Минтруда и соцразвития по демонтажу коррупционных рисков удовлетворительной

Рабочая группа Совета обороны акцентировало внимание на недостаточную работу по двум зонам коррупционных рисков “Работа с безработными гражданами” и “Выплата денежных пособий и компенсаций”.
Бишкек, “Саясат.kg”. На заседании Рабочей группы Совета обороны КР рассмотрен ход исполнения плана антикоррупционных мероприятий в Министерстве труда и социального развития. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе заседания Рабочая группа Совета обороны акцентировало внимание на недостаточную работу по двум зонам коррупционных рисков “Работа с безработными гражданами” и “Выплата денежных пособий и компенсаций”.
Кроме этого, Генеральной прокуратурой республики на имя министра ведомства внесено представление об устранении нарушений нормативного правового акта в сфере противодействия коррупции, а также внесено предложение о рассмотрении вопроса дисциплинарной ответственности должностных лиц министерства, в связи с непринятием должных мер по исполнению антикоррупционного плана.
Также, для полной минимизации выявленных коррупционных рисков в ведомстве Министерству поручено обеспечить контроль за своевременным и качественным исполнением плана.
В месте с тем, Рабочая группа Совета обороны признало работу министерства по демонтажу коррупционных рисков удовлетворительной.
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