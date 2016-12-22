Если есть возможность, сходите в Мимино – не пожалеете

В минувшие выходные нам крупно повезло с романтическим ужином!

И мы решили поделиться с горожанами впечатлениями самого неожиданного, приятного и сказочного в Бишкеке.

Итак, все мы помним знаменитое советское кино «Мимино», и актера Вахтанга Кикабидзе, исполнителя главной роли - Валико Мизандари по прозвищу Мимино, что значит «сокол» — пилот вертолёта Ми-2 местных грузинских авиалиний. До сих пор этот фильм хранится в сердцах зрителей доброй комедией.

Но мы хотим рассказать вам о грузинской кухне «Мимино» в Бишкеке. Декоративное оформление, уютный зал и доброжелательные хозяева, встретят вас с улыбкой и гостеприимством. В меню представлены самые изысканные блюда грузинской кухни и чача.

Мы заказали из всего понемножку, салаты, закуски, блюда в горшочках, хачапури, шашлык, напитки и вино. Весь вечер был романтическим, живая музыка, гости, атмосфера была просто сказочной. И самой изюминкой для нас в этот вечер стал кувшин, не тот который стоит у входа, а тот в котором дали нам грузинского вина! Как-то в шутку сказали, что в кувшин можно загадать желание, и оно исполнится. Конечно же, в такой вечер, любой может загореться от любопытства, и мы решили загадать желание. Взяли кувшин, пришли домой, с полной серьезностью загадали желание и легли спать. А что было утром… вы даже не представляете – желание исполнилось!

Так что, если есть возможность, сходите в Мимино – не пожалеете.