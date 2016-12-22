МВД: Незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия влечет за собой уголовную ответственность

Бишкек, "Саясат. kg". Министерство внутренних дел регулярно напоминает об административной и уголовной ответственности за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия. Несмотря на приводимую работу, граждане продолжают нарушать законодательство Кыргызской Республики.

Так, сотрудниками ОВД Таласской области при проведение рейдового мероприятия,

в одном из домов расположенных в село Арал Таласской области обнаружены

и изъяты два охотничьих ружья, принадлежащих 31-летнему местному жителю

А.Б. У мужчины отсутствовали разрешительные документы.



По решению суда, один из домов расположенных по улице Тойгонбаева города

Бишкек, перешел в собственность банка. При выселении жильцов дома, в

одной из комнат, приставами обнаружено оружие. По приезду сотрудников

милиции установлено, что ружье 12 калибра, принадлежащее 54-летнему

бишкекчанину храниться без соответсвующего резрешения.



В рамках расследования уголовного дела, оперативниками ОВД г.Талас

проведен санкционированный обыск. Результатом которого, стало изъятие 22

патронов разного калибра, 1 патронташа, 4 гильзы.



Собранные материалы, изъятое оружие переданы в следственные отделы

территориальных подразделений милиции. Проводится дальнейшее

расследование.



Напоминаем: незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка

или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и

взрывных устройств влекут за собой уголовную ответственность –статья 241

УК КР;

Кроме того, законодательством Кыргызской Республики предусмотрена

административная ответственность за:



- нарушение гражданами правил хранения или перевозки огнестрельного

оружия и боевых припасов к ним (статья 378 КоАО КР);



- нарушение сроков регистрации (перерегистрации) огнестрельного оружия

или правил постановки его на учет (статья 379 КоАО КР).



Лицо, добровольно сдавшее оружие, освобождается от уголовной

ответственности. Однако, добровольной сдачей оружия не может

признаваться, его изъятие при задержании лица, а также при производстве

следственных действий по обнаружению и изъятию.

Пресс-служба МВД Кыргызской Республики

