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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 16 В Кыргызстане объявили конкурс детской литературы на кыргызском языке Министерство культуры, информации и туризма объявило открытый конкурс в области детской литературы (произведения для детей дошкольного, младшего, среднего школьного и юношеского возрастов). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Отмечено, что цель конкурса - дальнейшее развитие кыргызского языка, создание условий для его изучения начиная с дошкольного возраста.



По данным министерства, конкурс проводится по следующим номинациям:

за лучшее изданное поэтическое произведение для детей;

-за лучшее изданное прозаическое произведение для детей;

-за лучший перевод произведений детской литературы на кыргызский язык.

Произведения представляются в изданном виде в количестве не менее пяти экземпляров, отпечатанных типографским шрифтом, вместе с рекомендательным письмом. Материалы принимаются в Департаменте информации и массовых коммуникаций с 4 января по 1 апреля 2017 года.

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