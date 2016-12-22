Для перезапуска рудника «Макмал» надо вложить $30 миллионов

Для добычи оставшегося на месторождении Макмал золота надо вложить $30 миллионов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Кыргызалтын».
В компании отмечают, что сейчас ищут возможных инвесторов для проекта. Для перезапуска рудника нужны не только финансы, но и полная модернизация золотоизвлекательной фабрики, а также реорганизация производства на руднике.
В перспективе инвесторам надо произвести геологоразведочные работы на флангах зон «Восточная» и «Диоритовая», где, по прогнозам, есть около 14 тонн золота.
Также придется вложить финансы в переработку отходов хвостохранилища «Макмала». Там можно добыть еще 6 тонн золота.
Есть и еще она проблема: больше четырех лет «Кыргызалтын» ждет разрешения правительства на проведение разведки на месторождении Кылдоо. По прогнозам, там около 5 тонн золота. Разрешение на разведку месторождения является важным пунктом для будущих инвесторов.
«На сегодня к месторождению Макмал проявили интерес три компании. Сейчас на руднике инвентаризация и оценка активов. После этого можно определить примерные доли будущего инвестора и «Кыргызалтына», - комментируют в компании.
Комбинат «Макмалзолото» является градообразующим предприятием. Его налоговые отчисления на 95 процентов формируют бюджет Тогуз-Тороуского района.
Только за три квартала 2016 года в бюджет района перечислено 53 миллиона сомов.
На недавнем заседании парламентской фракции «Кыргызстан» выяснилось, что рудник надо было закрыть еще 10 лет назад.
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