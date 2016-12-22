МВД: По ситуации, сложившейся на рынке «Азия-2» в г.Кара-Балта,  проведено служебное расследование

Бишкек, "Саясат.kg". По ситуации, сложившейся на рынке «Азия-2», министерством внутренних дел Кыргызской Республики проведено служебное расследование.
По результатам служебного расследования за не владение оперативной
обстановкой на обслуживаемой территории, ненадлежащее исполнение своих
функциональных обязанностей, отсутствие должного контроля над служебной
деятельностью сотрудников по сбору упреждающей информации о сложившейся
ситуации на рынке «Азия-2», расположенного в г.Кара-Балта,
несвоевременный доклад о произошедшем руководству ГУВД области -
освобожден от занимаемой должности начальник Жайыльского РОВД Чуйской
области полковник милиции Мырзаканов Р.Б..
Этим же приказом строгий выговор объявлен начальнику ГУВД Чуйской
области, полковнику милиции Джумагазиеву К.С за отсутствие должного
контроля над служебной деятельностью подчиненных, вследствие чего
произошел инцидент, вызвавший общественный резонанс.
Пресс-служба МВД КР
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