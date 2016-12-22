Депутатские значки от ЦИК: тендерный скандал набирает обороты

Тендерная комиссия без объяснения причин отклонила выгодное предложение на изготовление нагрудных значков для депутатов местных кенешей.

С таким обвинением выступил предприниматель Виталий Подстречный.

Напомним, в ноябре ЦИК объявил тендер на два лота - изготовление 9 тысяч нагрудных значков на 4,5 млн сомов и 9 тысяч удостоверений - на 1,8 млн сомов.

Нагрудные значки должны были быть сделаны с каймой под цвет золота.

Технические требования

Нагрудный знак депутата местного кенеша Кыргызской Республики (далее - нагрудный знак) представляет собой стилизованное изображение Государственного флага с габаритными размерами 27x16 мм и древко флага 5 мм.



Основа нагрудного знака изготавливается из латуни, толщиной 1,5 мм, с покрытием под золото.



Контур нагрудного знака после шлифовки и полировки покрывается тонким слоем позолоты. Лицевая часть - акриловой красной эмалью с легким полутоном для максимальной яркости.



Вся поверхность нагрудного знака покрывается оптическим компаундом, придающим презентабельный вид, объем и блеск. В центре изображены элементы государственного флага "тюндюк". В нижней трети волнообразно помещаются соответственно слова "ЖЕРГИЛҮКТҮҮ КЕҢЕШ". Изображения лучей солнца, тюндюка и соответствующих записей выполняются методом напыления под золото.

С оборотной части нагрудного знака расположена горизонтальная застежка из стали с предохранителем от расстегивания, которая крепится к основе нагрудного знака методом холодной сварки.



Заявки поступили от 12 участников:

ОсОО "Дастан Строй Групп" - 3,015 млн сомов за значки,

ОсОО M plus L Ltd - 3 млн 645 тыс. сомов (значки),

ОсОО "Пятый Партнер" - 2,7 млн сомов (значки),

ОсОО "Ваш поставщик" - 3 млн 60 тыс. сомов (значки),

ОсОО "АЛАН ТУР" - 2 млн 160 тыс. сомов (значки), 1 млн 530 тыс. сомов (удостоверения),

Джуматаев Тимур Эркенович - 2 млн 880 тыс. сомов (значки),

Бейшенов Тынчтыкбек Асанкадырович - 4 млн 50 тыс. сомов (значки), 1 млн 755 тыс. сомов (удостоверения),

Атабаев Чынгыз Полотович - 3 млн 573 тыс. сомов (значки),

ОсОО "Алтын-Тамга" - 1 млн 305 тыс. сомов (значки),

ОcОО МЕДАЛЬЕР - 3 млн 420 тыс. сомов (значки),

ОсОО "Статус 372" - 3 млн 510 тыс. сомов (значки),

Подстречный Виталий Николаевич - 675 тыс. сомов (значки), 585 тыс. сомов (удостоверения).



Комиссия выбрала значки в шесть раз дороже предложенных

По словам Подстречного, заявку с самой низкой стоимостью комиссия отклонила с формулировкой "образец нагрудного знака не соответствует техническим требованиям".

"13 декабря нас попросили отправить им образцы нагрудных значков. Мы отправили три варианта в соответствии с техническими требованиями, но 14 декабря нам сообщили, что отказывают. Мы узнали, что комиссия выбрала компанию ОсОО "Медальер", которая запросила сумму, намного больше нашей. Мы давно занимаемся сувенирным производством и делали нагрудные значки. Насколько я знаю, компания "Медальер" специализируется только на изготовлении медалей и орденов. Но ведь по закону комиссия должна выбрать компанию, которая предложила самую выгодную цену. Тем более все соответствовало техническим требованиям", - считает руководитель отдела заказов на предприятии Подстречного Галина Гаврилина.

Она отметила, что сумма, запрашиваемая компанией "Медальер", почти в 6 раз больше той, что предложил Подстречный.

"У нас своя ценовая политика. Если изготовить 9 тысяч знаков за 675 тысяч, то каждая обошлась бы в 75 сомов. Но комиссия выбрала компанию, которая сделает это за 385 сомов. Это очень высокая цена, за такую сумму можно даже орден сделать", - убеждена Гаврилина.

Сейчас Подстречный готовит протест на закупающую организацию, то есть на ЦИК.

Дешевая цена не значит выгодная

Председатель тендерной комиссии Кайрат Осмоналиев пояснил, что, согласно требованиям, значки должны были быть изготовлены из латуни, быть высококачественными, участник тендера должен представить всю документацию, в том числе и договоры на поставку аналогичной продукции.

Предложение Подстречного не соответствовало ни одному параметру.

"Значки смотрел специалист, который не был аффилирован ни с кем из участников. Кроме цены, есть понятие качества. Подстречный предложил китайскую продукцию, которая не соответствует техническим требованиям. Тендерная комиссия, рассмотрев его предложение, просто отодвинула, потому что есть несоответствия. Предложение Подстречного никак не подходило ни по техническим параметрам, ни по документам. По документам он не представил договоры на поставку аналогичных товаров. Мы не можем нарушить законы и выбрать его только потому, что он предложил китайскую дешевку. Были и другие предложения, но они тоже не соответствовали всем требованиям. Должно быть качество продукции, вся тендерная документация, и если все эти условия соблюдены, то тогда мы выбираем сравнительно низкое предложение. Мы выбрали предложение не из самых дорогих и не из самых дешевых, а то, что наиболее подходит по техническим требованиям и тендерной документации, и сделали экономию бюджету в 1 млн 800 тыс. сомов", - сказал он.



Осмоналиев считает, что Подстречный специально распространяет недостоверную информацию о ходе тендера, чтобы нанести ущерб репутации ЦИК. По обвинениям Подстречного будет создана межведомственная комиссия.

"Подстречный делает информационный вброс, который наносит тень на репутацию ЦИК. Мы с этим вопросом будем еще разбираться, будет создана межведомственная комиссия", - сказал Осмоналиев.

Председатель тендерной комиссии добавил, что теперь процесс изготовления значков для депутатов будет замедлен.

"Мы еще не подписали договоры с победителем тендера. Согласно правилам, он должен представить значки в течение 20 дней после подписания договора. Но теперь из-за того, что Подстречный написал жалобы в Департамент госзакупок и в прокуратуру, процесс затормозился", - сказал он.

URL: http://www.vb.kg/352280