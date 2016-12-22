Медведев включит в свое новогоднее меню отечественные продукты

Премьер России Дмитрий Медведев пообещал, что на его новогоднем столе будут отечественные продукты с предприятий, открывшихся в России в последние годы.

"На моем новогоднем столе обязательно будет и рыба, и мясо, и овощи, которые произведены в нашей стране, причем на тех предприятиях, которые были созданы буквально в последние несколько лет", - сказал он в интервью программе "Итоги недели".

"За последнее время мы решили важнейшие задачи по импортозамещению, - пояснил премьер. - Это и производство мясных продуктов, и рыбы, и овощи, и фрукты. Значительная часть всего этого уже производится в нашей стране".

Азаттык