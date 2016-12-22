На трассе Бишкек-Ош сняли ограничение для движения большегрузных машин

На автодороге Бишкек–Ош сняли введенное накануне в связи с плохими погодными условиями ограничение движения для большегрузных машин.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
По ее данным, ограничение было введено с северной стороны - на посту Сосновка. На нескольких участках, где были заносы автомашин, провели работы по очистке от снега и засыпке дорог песком.
Напомним, МЧС на разных участках автодороги вводит ограничения из-за снегопада, в результате чего образовываются заторы.
В МЧС добавили, что для легковых автомобилей ограничений нет.
Азаттык
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