В Бишкеке группа активистов выступит за прекращение конфликта в Сирии

В Бишкеке в парке имени Горького 20 декабря пройдет мирное собрание, посвященное конфликту в Сирии.
Об этом «Азаттыку» сообщил один из организаторов Руслан Бекназаров.
По его словам, участники акции будут держать в руках плакаты, призывающие мировую общественность прекратить конфликт в Сирии.
«Никто не будет говорить. Свои мысли донесем через надписи на плакатах. Также помянем погибших в ходе конфликта, прочтем в их честь суру из Корана и разойдемся», - сказал он.
В Сирии во время конфликта погибли десятки тысяч человек, сотни тысяч мирных жителей стали беженцами.
Азаттык
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