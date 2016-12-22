В Бишкеке группа активистов выступит за прекращение конфликта в Сирии

В Бишкеке в парке имени Горького 20 декабря пройдет мирное собрание, посвященное конфликту в Сирии.

Об этом «Азаттыку» сообщил один из организаторов Руслан Бекназаров.

По его словам, участники акции будут держать в руках плакаты, призывающие мировую общественность прекратить конфликт в Сирии.

«Никто не будет говорить. Свои мысли донесем через надписи на плакатах. Также помянем погибших в ходе конфликта, прочтем в их честь суру из Корана и разойдемся», - сказал он.

В Сирии во время конфликта погибли десятки тысяч человек, сотни тысяч мирных жителей стали беженцами.

Азаттык