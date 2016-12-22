Партия «Жаны Шаар», отметившаяся в скандале, в городской кенеш Кара-Балты не попала

Отметившаяся в скандале политическая партия «Жаны Шаар» в городской кенеш города Кара-Балты Чуйской области не попала. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ЦИК.



По ее данным, накануне члены комиссии приняли соответствующее решение. Итоги голосования именно по этой политической организации отменили.



В Центризбиркоме подчеркнули, что ОВД Жайылского района обратилось с материалами по факту подкупа избирателей со стороны представителей «Жаны Шаар».



Ранее сообщалось, что на директора рынка «Азия-2» в Кара-Балте завели уголовное дело за агитацию партии «Жаны шаар» на выборах, от которой баллотировались в кенеш Кара-Балты ее сын и дочь. З.Сегизбаева требовала от торговцев найти не менее 10 избирателей, которые бы проголосовали за партию «Жаны шаар». В противном случае она угрожала повысить арендную плату за торговые места.



ЦИК рассматривает вопрос об увольнении главы ТИК Кара-Балты и выговоре членам УИК города.



Из-за скандала в Кара-Балте приказом Генерального прокурора за ненадлежащий надзор освободили от должности и.о. прокурора Жайылского района Алтынбека Намазалиева. А прокурору Чуйской области Азату Осконбаеву объявили строгий выговор.



Также отстранили от должности начальника РОВД Жайылского района, а начальнику ГУВД Чуйской области объявили выговор.



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