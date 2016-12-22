ЦИК отменил итоги голосования на одном из участков в Джалал-Абаде

На участке №2096 в городе Джалал-Абаде ЦИК отменил итоги голосования на местных выборах. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Центральной комиссии КР по выборам и проведению референдумов.



Как отметили наблюдатели Коалиции «За демократию и гражданское общество», на участке зафиксировали нарушения процедуры голосования. «Согласно отчету АСУ голосование шло 11 декабря до 23.21, а участки по стране закрылись в 20.00», - говорится в их жалобе.



Коалиция также подала жалобу по поводу того, что в более чем семи газетах в разных номерах печатались только материалы агитационной группы «За референдум». По их мнению, этим нарушили равенство позиций по вопросу, вынесенному на плебисцит.



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Однако девять членов ЦИК посчитали, что это вполне законно. Председатель комиссии Нуржан Шайлдабекова отметила, что агитацией признаются лишь материалы, где есть призыв голосовать за или против референдума.



Но члены ЦИК Гульнара Джурабаева и Атыр Абдрахматова проголосовали против решения комиссии, поскольку агитацией признаны и материалы, в которых оказываются предпочтения либо описываются последствия принятия решения по вопросу, выносимому на всенародное голосование. Учитывая, что большинство газет, на которые подана жалоба, финансируются за счет налогоплательщиков, они должны соблюдать требования по отражению всех мнений и позиций по вопросу референдума.



В Центризбиркоме отметили, то на этой неделе огласят официальные итоги референдума. По предварительным результатам, изменения в Конституции поддержали 79,57 процента пришедших 11 декабря на избирательные участки граждан.



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