Как ты достал, как ты достал, Батыралиев!

На данном этапе все регионы Кыргызстана накрыла заболеваемость гриппом. Сколько страдает детей, малышей! Вчера в парламенте была поднята и эта проблема.

Во время озвучивания самых разных вопросов депутат Салайдин Айдаров сказал: «В настоящее время из-за заболеваемости гриппом стоят закрытыми столько школ, детских садов. Почему не были своевременно приняты меры против этого заболевания? Не использованы вакцины? В этом году идет невиданный грипп. Говоря открыто, мы столкнулись с таким положением из-за халатности Министерства здравоохранения. Теперь кто-то ведь должен ответить за это? Если на то пошло, надо рассмотреть работу министра. Нельзя продолжать так сидеть!». Правильно! Многие присоединятся к этому мнению депутата. Нам хотелось бы сказать, чтоб народные представители не ограничились просто выступлением, они должны поставить вопрос ребром. Если надо, снять такого несостоятельного руководителя с должности, давно надо было привести на его место грамотного в работе человека. Кыргызская медицина еще никогда не падала так низко и не была такой изнуренной, как при управлении этого мырзы.

Следовательно, обладатели власти, пришедшие через народное сито с великим доверием, наверняка дадут решительную оценку министру здравоохранения Т. Батыралиеву?! Все СМИ писали об этом «господине», его руководящих качествах. До сих пор пишут. Повторим такие мнения СМИ и сейчас. Уважаемые депутаты, ладно, вы там хоть «приватизируйте» других министров. Но при подходе к самому ценному для человека - здоровью, которое ни на что не обменяешь, вы прекратите игры, будьте честны! Побойтесь бога! Или кроме Батыралиева в Кыргызстане не осталось другого врача? Неужели значимость Т. Батыралиева стоит превыше здоровья всех народов Кыргызстана? Скажите?

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №44 от 16.12.2016/стр.2