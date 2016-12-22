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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 14 2016 год был годом компроматов? "2016 год был не годом успешных судебных реформ, экономического прогресса, отличных менеджерских решений правительства, а годом компроматов". Так недавно выразился в ходе круглого стола молодой депутат ЖК Жанар Акаев. По его словам, представители власти тратят свое время на то, чтобы шпионить друг за другом и очернять, а народу остается жить самостоятельно. Кроме того, он не намерен сдавать мандат и надеется, что в следующем году будет проделана хорошая работа. Он призвал активных граждан переходить от слов к делу. Источник: газета "Фабула пресс" №80 от 16.12.2016 / стр. 2 Добавить комментарий