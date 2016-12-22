Калый Салянов сбежал?

Более двух лет не утихает шумиха вокруг уголовного дела по убийству Камилы Дуйшебаевой.

Тем временем появились новые обстоятельства. Раскрываются подозрительные обстоятельства причастности Калыйбека Салянова к смерти девушки, брата Аиды Саляновой. В данное время в средствах массовой информации пишут о том, что Калыйбек Султанов давал ложные показания, что основной свидетель по этому делу пропала без вести. Изучаются новые факты по возобновленному делу, которое было приостановлено в то время, когда Аида Салянова была генпрокурором. Тем временем адвокат Икрамидин Айткулов написал на своей страничке в интернете о том, что Калыйбек Салянов сбежал. Говорят: "Без ветра даже трава не колыхнется"...

Источник: газета "Фабула пресс" №80 от 16.12.2016 / стр. 2