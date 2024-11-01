В Кыргызстане приняли новый закон об охране труда. Что изменится для работников

Одно из ключевых новшеств — работник получает право отказаться от выполнения работы, если возникла опасность для его жизни и здоровья.

Президент Садыр Жапаров подписал новый Закон «Об охране труда». Он принят Жогорку Кенешем 22 апреля и вступит в силу через десять дней после официального опубликования. Прежний документ от 2003 года и последующие поправки к нему признаны утратившими силу.

Закон закрепляет единые правила защиты жизни и здоровья работников на рабочих местах. Он распространяется не только на работников и работодателей, но и на студентов, проходящих производственную практику, членов кооперативов, военнослужащих, привлекаемых к работе в организациях, осужденных, работающих в организациях, а также граждан Кыргызстана, занятых на предприятиях с иностранным участием на территории страны.

Одно из ключевых новшеств — работник получает право отказаться от выполнения работы, если возникла опасность для его жизни и здоровья.

Такой отказ не может стать основанием для дисциплинарного наказания или увольнения. Если работодатель не обеспечил сотрудника средствами индивидуальной защиты, он также не вправе требовать выполнения работы, а простой должен быть оплачен.

Работодатель обязан за свой счет обеспечивать сотрудников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, мылом, смывающими и обезвреживающими средствами. На вредной работе работникам должны бесплатно выдавать молоко или равноценные продукты, а на особо вредной — лечебно-профилактическое питание.

В организациях с численностью более 50 работников, которые ведут производственную деятельность, должна создаваться служба охраны труда. Ее специалисты смогут выдавать обязательные предписания, требовать отстранения работников, не прошедших медосмотр или инструктаж, а также приостанавливать работу оборудования и участков, если есть угроза жизни и здоровью людей.

Закон также подробно прописывает порядок расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В расследовании должны участвовать представители профсоюзов, а в отдельных случаях — уполномоченный госорган.

Отдельная глава посвящена возмещению вреда работникам. Если человек получил травму или профессиональное заболевание по вине работодателя, он имеет право на возмещение утраченного заработка, дополнительных расходов, единовременное пособие, компенсацию морального вреда и другие выплаты. В случае смерти работника право на выплаты получают члены семьи и иждивенцы.

Если предприятие ликвидируется, обязательства по выплатам пострадавшим работникам должны быть капитализированы и переданы органам государственного социального страхования.

Если средств не хватает из-за неплатежеспособности работодателя, недостающие суммы возмещаются из республиканского бюджета.

Госинспекторы по охране труда получают право беспрепятственно посещать организации, запрашивать документы, расследовать несчастные случаи, выдавать обязательные предписания, отстранять от работы неподготовленных сотрудников и приостанавливать деятельность организаций или оборудования при угрозе жизни работников.

Кроме того, профсоюзы и представители работников получают право проводить общественный контроль, участвовать в расследованиях, требовать устранения нарушений и обращаться в госорганы с предложениями о приостановке работ при угрозе жизни и здоровью сотрудников.

Кабинет министров должен в течение шести месяцев привести свои нормативные акты в соответствие с новым законом.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/377108/