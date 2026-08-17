Что будет на территории старого Ошского рынка, рассказал мэр

Мэр Айбек Джунушалиев рассказал, что будет на территории старого Ошского рынка.

По его словам, сегодня приняли решение, что на указанной территории появятся зеленая и общественная зоны, а также зона отдыха.

"По утвержденному генплану там деловая зона, но не исключается возможность формирования зеленых зон. Помимо генерального, разработают детальный план застройки, где все это отразят", — рассказал он журналистам.

Напомним, что завершить строительство нового Ошского рынка планируют до августа. После открытия новый комплекс полностью заменит действующий сейчас рынок.

Sputnik