В Бишкеке проведено рейдовое мероприятие в сфере экологического и технического надзора

10 февраля 2026 года Региональным управлением Службы экологического и технического надзора по городу Бишкек и Аламудунскому району совместно с сотрудниками УПСМ проведено рейдовое мероприятие, направленное на обеспечение соблюдения требований экологического и технического законодательства.

В ходе рейда осуществлена проверка соблюдения установленных норм и правил. По результатам мероприятия выявлен факт правонарушения, предусмотренного статьёй 234 Кодекса Кыргызской Республики «О правонарушениях».

По итогам рассмотрения материалов на физическое лицо наложен административный штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) сомов.

Служба экологического и технического надзора призывает граждан и хозяйствующие субъекты строго соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики. Работа по выявлению и пресечению нарушений будет продолжена на постоянной основе.