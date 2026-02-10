Заместитель министра внутренних дел принял участие в заседании Коллегии Министерства просвещения Кыргызской Республики

Бишкек, "Саясат.kg". В ходе заседания подведены итоги реализации программы трансформации системы образования «Алтын казык» за 2025 год

10 февраля 2026 года в городе Бишкек состоялось расширенное заседание Коллегии Министерства просвещения Кыргызской Республики.

В заседании приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Эдил Байсалов, председатель Комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи Токтобубу Ашымбаева, мэр города Бишкек Айбек Жунушалиев, заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики, генерал-майор милиции Октябрь Урмамбетов, а также представители соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления, руководители образовательных учреждений, сотрудники милиции, учителя и представители общественности. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ходе заседания подведены итоги реализации программы трансформации системы образования «Алтын казык» за 2025 год, а также обсуждены приоритетные направления развития сферы образования и основные задачи на 2026 год.

На заседании коллегии обсуждались вопросы трансформации системы дошкольного, общего среднего и начального профессионального образования, совершенствования подготовки педагогических кадров и повышения роли органов местного самоуправления в улучшении качества образования. Кроме того, отмечена важность профилактики насилия, рэкета и киберугроз, а также обеспечения безопасной образовательной среды.

Заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов обратил внимание на важность профилактики насилия среди несовершеннолетних, школьного рэкета и других угроз, а также на необходимость проведения системной работы по обеспечению кибербезопасности в образовательных учреждениях. Он подчеркнул значимость укрепления взаимодействия сотрудников правоохранительных органов с педагогами, родителями и местными сообществами, а также развития цифровой грамотности учащихся для формирования безопасного поведения в интернет-пространстве.

«Сегодня многие инциденты, связанные с детьми, становятся известны только после появления информации в СМИ, при этом проблемы нередко замалчиваются, а меры принимаются с опозданием. Сокрытие таких фактов может привести к серьезным последствиям в будущем. Поэтому любые преступления и правонарушения в школах должны открыто озвучиваться, независимо от места их совершения. Важно думать не о личной ответственности, а о будущем подрастающего поколения. В этой связи необходимо реализовывать программы «Безопасная школа» и «безопасный ребенок», направленные на формирование безопасной и современной образовательной среды. В настоящее время Министерство внутренних дел системно проводит профилактическую работу в школах и будет и далее усиливать эти меры», - сказал заместитель министра.

По итогам заседания был представлен проект решения Коллегии, направленный на дальнейшее развитие системы образования, повышение качества образовательных услуг и создание современной и безопасной образовательной среды для детей и молодежи Кыргызской Республики.

Пресс-служба МВД