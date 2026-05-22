Состоялось совещание по строительству 10 новых школ в городе Ош

Бишкек, "Саясат.kg".

Сегодня, 10 февраля, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики Нурдан Орунтаев с рабочим визитом посетил Ошскую область.

В рамках поездки министр встретился с мэром города Ош Женишбеком Токторбаевым и принял участие в совещании с участием представителей органов местного самоуправления.

В ходе встречи рассмотрены проекты 10 школ, запланированных к строительству в городе Ош в 2026 году, определены места их размещения, вопросы инфраструктурного обеспечения и этапы реализации. Особое внимание уделено готовности земельных участков, проектно-сметной документации и соблюдению сроков строительства.

Министр Нурдан Орунтаев подчеркнул необходимость строительства современных социальных объектов с использованием качественных материалов и соблюдением принципов прозрачности и ответственности. Профильным государственным и местным органам поручено обеспечить эффективное взаимодействие и завершить строительство школ в установленные сроки.

Также министр ознакомится с площадками, где планируется строительство 10 школ.

Отметим, что по поручению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в 2026 году в городе Ош за счёт средств республиканского бюджета будет построено 10 школ. Реализацию строительства обеспечивает Министерство строительства Кыргызской Республики.