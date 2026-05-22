Выделено 79 миллионов сомов. В Иссык-Кульской области началось строительство нового здания Министерства природных ресурсов

Бишкек, "Саясат.kg".

В Иссык-Кульской области состоялась торжественная церемония закладки капсулы в честь начала строительства нового административного здания для регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики.

В мероприятии приняли участие Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики М. Машиев, первый заместитель министра Б. Джусупбеков, первый заместитель полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Д. Арпачиев, глава Иссык-Кульской районной государственной администрации — аким Ж. Ормонов, а также мэр города Чолпон-Ата Р. Кадыркулов.

В своём выступлении министр отметил, что начало строительства нового здания является историческим событием и важным достижением не только для региона, но и для всей страны. Он подчеркнул, что охрана окружающей среды и сохранение природных ресурсов стали национальным приоритетом. По его словам, новое здание станет важным шагом в обеспечении экологической безопасности, усилении государственного контроля и сохранении уникальной природы Иссык-Куля.

Также в рамках исполнения указов Президента в 2025 году в Иссык-Кульской области было проведено 98 рейдов, в ходе которых уничтожено 30,6 километра незаконно установленных синтетических рыболовных сетей. За причинённый ущерб предъявлены иски на сумму свыше 3 миллионов сомов.

Строительные работы осуществляет государственное учреждение «Департамент государственных зданий» при Управлении делами Президента Кыргызской Республики. Завершение строительства планируется до 31 августа 2026 года. На реализацию проекта из средств министерства выделено 79 миллионов сомов.

Проект реализуется в рамках исполнения указов, направленных на сохранение экологии Иссык-Куля и усиление экологического контроля.

Строительство нового административного здания направлено на создание современных и достойных условий труда для сотрудников регионального управления, повышение эффективности их работы, а также дальнейшее укрепление системы экологического и технического контроля в Иссык-Кульской области.