В Бишкеке открылся обновленный детский сад «Баластан»

Бишкек, "Саясат.kg".

В жилом массиве Красный Строитель состоялось торжественное открытие детского сада №67 «Баластан» после капитального ремонта.

В церемонии приняли участие заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов, мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев,министр просвещения Кыргызской Республики Догдуркул Кендирбаева, заместитель председателя Бишкекского городского кенеша Жылдызбек Абдраимов, а также представители мэрии и жители района.

«Детские сады должны служить по своему прямому назначению — для воспитания и развития детей. Сегодня мы видим результат работы по возвращению объекта городу. Здесь созданы все условия для безопасного и качественного дошкольного образования», –подчеркнул мэр.

В ходе мероприятия участники ознакомились с обновленным зданием детского сада и условиями, созданными для воспитанников.

Здание детского сада было построено в 1984 году и функционировало до 1991 года. В последующие годы объект находился в частной собственности и использовался не по назначению. В 2019 году здание было возвращено в муниципальную собственность при содействии Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, а в 2022 году детский сад, рассчитанный на 140 мест, был передан на баланс муниципалитета.

Благодаря капитальному ремонту и применению современных решений вместимость детского сада увеличена с 140 до 246 мест. Проведена полная реконструкция двухэтажного здания общей площадью 1488,4 квадратных метра. Также благоустроена прилегающая территория и обустроены шесть игровых площадок для безопасного и активного отдыха детей.

Проект реализован Управлением капитального строительства мэрии города Бишкек в рамках программы развития дошкольного образования, подрядчиком выступило ОсОО «Рим и Ко».

