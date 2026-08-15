На автодороге Лебединока-ГЭС-5 продолжаются земляные работы

Бишкек, "Саясат.kg". Проектом предусмотрено строительство тротуаров, устройство освещения, а также расширение существующего большого моста и строительство пешеходного моста.

На автомобильной дороге Лебединовка-ГЭС-5, ведущей из города Бишкек к Северной объездной дороге, продолжаются земляные работы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

Проектом предусмотрено строительство тротуаров, устройство освещения, а также расширение существующего большого моста и строительство пешеходного моста.

Отметим, что общая протяженность автомобильной дороги Лебединовка- ГЭС-5 составляет 5,1 км. В рамках реконструкции категория дороги была изменена и проезжая часть расширена с двух до четырех полос движения, уложен первый слой асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, параллельно основной дороге будет построена дополнительная двухполосная дорога, ведущая в жилой массив Биримдик-Кут, а на месте вырубленных деревьев будет высажено на 20% больше новых саженцев.