Председатель ГКНБ К.Ташиев передал руководителям медицинских учреждений Нарынской области ключи от 20 автомобилей

Сегодня, 2 февраля 2026 года, Заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики — Председатель ГКНБ генерал-полковник Камчыбек Ташиев в целях устранения дефицита служебного автотранспорта в медицинских учреждениях Нарынской области и укрепления материально-технической базы больниц для охраны здоровья населения передал 20 автомобилей.

В частности, Нарынской областной объединённой больнице (родильное отделение) были переданы 3 автомобиля, Нарынскому областному центру семейной медицины (г. Нарын, Нарынский район, Кара-Кужур, Орук-Там) — 4 автомобиля, Нарынскому областному центру по борьбе с туберкулёзом — 1 автомобиль, Нарынскому областному бюро судебно-медицинской экспертизы — 1 автомобиль, Ат-Башинскому районному центру общей врачебной практики (родильное отделение) — 2 автомобиля.

Передавая автотранспорт, генерал-полковник Камчыбек Ташиев подчеркнул, что сфера здравоохранения нуждается в особом внимании, отметив, что крепкое здоровье населения является залогом устойчивого будущего страны.

«Мы стараемся уделять особое внимание и оказывать поддержку системе здравоохранения, поскольку это одна из самых жизненно важных сфер для наших граждан. Сегодня мы устраняем потребность медицинских учреждений Нарынской области в автотранспорте и передаём им необходимые автомобили. Каждый автомобиль должен служить народу и охране его здоровья. Здоровье населения — превыше всего», — подчеркнул К.Ташиев.

Следует отметить, что ранее в медицинских учреждениях Нарынской области остро ощущалась нехватка служебного автотранспорта, что создавало трудности в оказании своевременной и оперативной медицинской помощи населению.