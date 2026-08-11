В Бишкеке обсудили вопрос интеграции искусственного интеллекта в сферу образования

Бишкек, "Саясат.kg". Замир Акимбеков работает в США в сфере оптимизации бизнеса на основе искусственного интеллекта. Ранее он был участником международных олимпиад по химии и окончил университеты Турции и США.

Сегодня, 29 января, министр образования Кыргызской Республики Догдуркүл Кендирбаева встретилась с основателем компании Cayu AI Замиром Акимбековым. В ходе встречи были обсуждены вопросы интеграции искусственного интеллекта в сферу образования.

Замир Акимбеков отметил, что искусственный интеллект стремительно развивается и оказывает значительное влияние на рынок труда. По его словам, в связи с автоматизацией многих профессий в будущем возрастёт спрос на специальности, основанные на ручном труде, в частности на такие профессии, как сантехник, механик и другие технические специальности.

Министр Догдуркүл Кендирбаева подчеркнула, что в этом направлении в стране укрепляется база профессиональных лицеев, и обратила внимание на важность раннего формирования у учащихся навыков выбора профессии. Также она отметила необходимость организации методической поддержки для учителей по вопросам искусственного интеллекта.

Кроме того, в школах Кыргызстана планируется проведение Дня искусственного интеллекта. В этот день уроки информатики будут посвящены направлениям развития искусственного интеллекта, его возможностям и роли в сфере образования.

Стороны обсудили возможности проведения обучающих мероприятий для учителей и учащихся по правильному и эффективному использованию искусственного интеллекта в учебном процессе, а также по саморазвитию с применением ИИ.

Замир Акимбеков - доктор наук в области химической инженерии. В настоящее время он работает в США в сфере оптимизации бизнеса на основе искусственного интеллекта. Ранее он был участником международных олимпиад по химии и окончил университеты Турции и США.