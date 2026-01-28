Государственный секретарь Арслан Койчиев провел встречу с президентом Китайской академии общественных наук Гао Сяном

Бишкек, "Саясат.kg". В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между аналитическими центрами и историками Кыргызстана и Китая.

Государственный секретарь Арслан Койчиев сегодня, 28 января, встретился с президентом Китайской академии общественных наук - главного аналитического центра Китайской Народной Республики Гао Сяном, а также с историками, входящими в состав делегации.

«Насколько нам известно, Гао Сян является известным ученым, специализирующимся на истории Китая периода династии Цин. Кроме того, его заявления и доклады о современном международном положении находятся в центре внимания экспертного сообщества», - отметил государственный секретарь.

В свою очередь, на встрече с сотрудниками Института изучения древней истории Китайской академии общественных наук была достигнута договоренность о совместном исследовании источников по древней и средневековой истории кыргызов.