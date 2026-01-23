Генпрокурор Асаналиев открыл новое здание прокуратуры Алайского района

Генеральный прокурор Кыргызской Республики Асаналиев Максат Кубатович открыл новое административное здание прокуратуры Алайского района Ошской области.

Генеральный прокурор подчеркнул, что для повышения эффективности деятельности сотрудников районной прокуратуры по обеспечению законности и защите прав граждан созданы все необходимые условия, а новое здание придаст дополнительный импульс для достойного выполнения служебных обязанностей.

Ранее сотрудники прокуратуры Алайского района работали в старом здании, построенном в 1968 году и не соответствовавшем современным требованиям. Строительство нового здания было полностью завершено в короткие сроки, в результате чего сотрудники обеспечены современными и необходимыми условиями для работы.

В настоящее время руководством страны уделяется особое внимание укреплению материально-технической базы органов прокуратуры. В целях повышения эффективности надзорной деятельности и качества предоставляемых гражданам услуг ведётся строительство множества служебных объектов.