Генпрокурор Асаналиев провел оперативное совещание в Ошской области

Генеральный прокурор Кыргызской Республики Максат Асаналиев посетил Ошскую область с рабочей поездкой, в рамках которой с участием прокуроров Ошской области, города Ош и военного прокурора Ошского гарнизона было проведено оперативное совещание по вопросам контрольной служебной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

В ходе совещания были даны конкретные указания по укреплению законности, предупреждению коррупционных и иных незаконных проявлений, а также по обеспечению строгого соблюдения требований служебной этики.

Кроме того, в рамках рабочей поездки М. Асаналиев на месте ознакомился с ходом капитального ремонта административного здания прокуратуры Ошской области.