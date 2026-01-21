Мирлан Байышов назначен председателем Манасского городского суда Джалал-Абадской области

20 января 2026 года приказом председателя Верховного суда Кыргызской Республики Медербека Сатыева назначен на должность председателя Манасского городского суда сроком на пять лет Байышов Мирлан Байышович. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда КР.

Мирлан Байышев назначен в соответствии со ст. 95 Конституции Кыргызской Республики, ст. 27 конституционного Закона Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики» и ст. 25 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах».

20 января 2026 года в зале совещаний Дома правосудия города Манас председатель Джалал-Абадского областного суда Жыпара Сабырова представила коллективу суда Мирлана Байышова, поздравила его и пожелала успехов в работе.