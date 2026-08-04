Фото - В Бишкеке продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов

Бишкек, "Саясат.kg". На участке от улицы Шабдан Баатыра до улицы Сагымбая Манасчы будет возведен новый мост шириной 28 метров.

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев провел выездное совещание и ознакомился с ходом работ на ряде ключевых инфраструктурных объектов столицы.



В ходе визита мэр посетил проспект Жибек-Жолу, где ведется строительство моста. На объекте представлены некачественные ограждения, в связи с чем глава города поручил в кратчайшие сроки расторгнуть договор с подрядной организацией. Также дано поручение проверить законность размещения объектов вдоль русла реки.



Отмечено, что новый мост будет шестиполосным. В рамках проекта также представлены участки, где планируется организация парковочных мест для такси.



Далее Айбек Джунушалиев ознакомился с работами по благоустройству вдоль улицы Ауэзова. По итогам осмотра поручено поднять всю разрешительную документацию по объектам, расположенным на данной территории, и принять меры в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.





Мэр также посетил участок вдоль технического канала ТЭЦ, где ведутся демонтажные работы незаконно возведенных объектов. В связи с выявленными нарушениями поручено расторгнуть договор с кафе «Жасмин» с возможностью предоставления предпринимателю альтернативного земельного участка. В дальнейшем вдоль канала планируется комплексное благоустройство территории.



Кроме того, по улице Сагымбая Манасчы предусмотрено строительство многоярусной парковки.



На участке от улицы Шабдан Баатыра до улицы Сагымбая Манасчы будет возведен новый мост шириной 28 метров.



В завершение выездного осмотра мэр ознакомился с работами по организации променадной зоны по улице Шабдан Баатыра. Здесь планируется обустройство пешеходной зоны, установка скамеек и создание велодорожки. Айбек Джунушалиев поручил в дальнейшем применять данный подход при реализации аналогичных проектов на других объектах города.