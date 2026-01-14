Первое в 2026 году аппаратное совещание состоялось под руководством министра М. Машиева.

Бишкек, "Саясат.kg". В завершение были обозначены ключевые задачи и приоритетные направления деятельности на 2026 год.

В ходе совещания министр подвёл итоги деятельности за 2025 год, особо отметив достигнутые результаты по укреплению материально-технической базы, а также строительству новых зданий региональных управлений.

Были разработаны и приняты важные концепции и нормативно-правовые акты, направленные на обеспечение устойчивого развития, в том числе в сфере климатической политики, переработки отходов и улучшения качества атмосферного воздуха.

Министр подчеркнул важность качественного исполнения планов на 2025 год и реализации новых планов работы на 2026 год. Он призвал коллектив к инициативности и креативному подходу, отказу от шаблонных решений и рутинных методов работы.

В завершение были обозначены ключевые задачи и приоритетные направления деятельности на 2026 год.